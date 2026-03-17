На Волині провели турнір з боча для ветеранів

Фото: ГО Захист держави

Турнір з боча серед ветеранів провели у Велимченській громаді на Волині. Захід провели за підтримки місцевої влади та громадських ініціатив

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Боча паралімпійський вид спорту, що підходить людям з різними фізичними можливостями. Суть проста: влучити м'ячем якомога ближче до цільової кулі. Цей турнір поєднав у собі змагання, усмішки та щирі емоції.

За словами фахівчині із супроводу ветеранів Катерини Цепух, на обличчях багатьох військових вона вперше за тривалий час побачила щиру усмішку.

"На думку керівника Ковельського осередку ГО "Захист держави" Андрія Броїла, "увага, повага і спільні ініціативи повертають людям радість і віру в майбутнє", - кажуть активісти.

