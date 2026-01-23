07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
23 января 2026, 08:49

На Донетчине из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены

23 января 2026, 08:49
Фото: полиция
В течение 22 января в результате вражеских атак в Донецкой области погибли четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Враг убил четырех человек и еще пятеро получили ранения в Черкасском. Еще одному человеку нанесли ранения в Дружковке.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3986 погибших и 8813 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены

Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.

Донецкая область война обстрелы жертва погибшие пострадавшие
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
07 августа 2025
