На Донетчине из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены
В течение 22 января в результате вражеских атак в Донецкой области погибли четверо мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Враг убил четырех человек и еще пятеро получили ранения в Черкасском. Еще одному человеку нанесли ранения в Дружковке.
Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3986 погибших и 8813 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.
