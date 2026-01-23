Фото: полиция

В течение 22 января в результате вражеских атак в Донецкой области погибли четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Враг убил четырех человек и еще пятеро получили ранения в Черкасском. Еще одному человеку нанесли ранения в Дружковке.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3986 погибших и 8813 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.