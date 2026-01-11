Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Отмечается, что пилоты роты БПЛА 3-го механизированного батальона 155 ОМБр обнаружили российскую колонну, которая двигалась в направлении Покровска через "серую зону".

оккупанты пытались воспользоваться тьмой, чтобы без потерь зайти в город, однако были замечены с воздуха.

По машинам и пехоте противника нанесли несколько точных поражений, в результате чего продвижение россиян было сорвано.

"Отработали несколькими поражениями по автомобилям и пехоте, пока они пытались хотя бы частично доехать до города", – отметили в бригаде.

Ранее Сырский заявлял, что Силы обороны до сих пор контролируют части Покровска и Мирнограда. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении ежедневно происходит около 50 боевых столкновений.