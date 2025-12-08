Понад 800 окупантів і 10 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 810 російських загарбників, 10 артсистем та 50 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 181 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за останні два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Києві сталася пожежа у двоповерховому будинку: вогнеборці евакуювали пʼятьох мешканців
08 грудня 2025, 09:56На Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус: дев’ятеро травмованих
08 грудня 2025, 09:42На Львівщині на АЗС жорстоко побили артистів ансамблю "Гуцулія"
08 грудня 2025, 09:39Росіяни знову вдарили дронами по Фастову на Київщині: виникли пожежі
08 грудня 2025, 09:28Сили ППО знешкодили 131 із 149 ворожих дронів: є влучання на 11 локаціях
08 грудня 2025, 09:15На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули 5 людей, ще 11 поранено
08 грудня 2025, 09:10Переговори: неприємні підсумки тижня
08 грудня 2025, 08:57У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері квартири доньки через конфлікт
08 грудня 2025, 08:50У Херсоні розслідують смертельне ДТП за участі поліцейського авто: що відомо
08 грудня 2025, 08:41Скандальна справа Скороход: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику за підбурення до хабаря
08 грудня 2025, 08:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »