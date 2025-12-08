08:23  08 грудня
08 грудня 2025, 07:18

Понад 800 окупантів і 10 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу

08 грудня 2025, 07:18
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 810 російських загарбників, 10 артсистем та 50 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 181 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 8 грудня 2025 року

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за останні два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.

