01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
23:30  23 вересня
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 07:43

Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще майже 1000 окупантів

24 вересня 2025, 07:43
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 970 російських загарбників, два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи та 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Також знищили гелікоптер Мі-8.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Нічна атака на Харків: через удар по енергооб’єкту є проблеми зі світлом
24 вересня 2025, 09:24
Краматорськ вночі двічі атакували дрони: у багатоповерхівці виникла пожежа
24 вересня 2025, 09:05
Наслідки нічних атак на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, ЛЕП та авто
24 вересня 2025, 08:52
"Трупи в хащах" і мармур: промова Трампа в ООН
24 вересня 2025, 08:39
У Запоріжжі ворожий удар пошкодив теплиці й оранжереї ботсаду
24 вересня 2025, 08:27
Нічна атака дронів на Харківщину: спалахнули пожежі, є постраждалі
24 вересня 2025, 08:11
На Миколаївщині під час ворожої атаки була пошкоджена лінія електропередач
24 вересня 2025, 07:56
На Київщині у Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерхівці
24 вересня 2025, 07:28
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 07:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »