Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще около 1000 оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 970 российских захватчиков, два танка, три боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы и 130 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, в Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Также уничтожили вертолет Ми-8.
