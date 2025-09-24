Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 970 российских захватчиков, два танка, три боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы и 130 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, в Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Также уничтожили вертолет Ми-8.