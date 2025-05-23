На Донеччині прикордонники викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління разом зі співробітниками Національної поліції викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці з’ясували, що у квітні цього року в одному з гаражних кооперативів міста Слов’янськ місцева мешканка організувала підпільний цех з незаконного виготовлення, зберігання і реалізації алкогольних напоїв. Небезпечний товар під виглядом горілки продавчиня відпускала покупцям без марок акцизного податку у 5-літрових ємностях. Вартість однієї такої пляшки складала 500 грн.

Під час обшуків у гаражному кооперативі виявлено та вилучено близько 500 літрів рідини з характерним запахом спирту, стікери для маркування алкогольних напоїв, а також обладнання для виготовлення та пакування.

Зловмисникам загрожує штраф у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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