На Донеччині прикордонники викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
Військовослужбовці Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління разом зі співробітниками Національної поліції викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю у Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правоохоронці з’ясували, що у квітні цього року в одному з гаражних кооперативів міста Слов’янськ місцева мешканка організувала підпільний цех з незаконного виготовлення, зберігання і реалізації алкогольних напоїв. Небезпечний товар під виглядом горілки продавчиня відпускала покупцям без марок акцизного податку у 5-літрових ємностях. Вартість однієї такої пляшки складала 500 грн.
Під час обшуків у гаражному кооперативі виявлено та вилучено близько 500 літрів рідини з характерним запахом спирту, стікери для маркування алкогольних напоїв, а також обладнання для виготовлення та пакування.
Зловмисникам загрожує штраф у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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