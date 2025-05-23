16:42  23 травня
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 17:09

На Донеччині прикордонники викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю

23 травня 2025, 17:09
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовці Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління разом зі співробітниками Національної поліції викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці з’ясували, що у квітні цього року в одному з гаражних кооперативів міста Слов’янськ місцева мешканка організувала підпільний цех з незаконного виготовлення, зберігання і реалізації алкогольних напоїв. Небезпечний товар під виглядом горілки продавчиня відпускала покупцям без марок акцизного податку у 5-літрових ємностях. Вартість однієї такої пляшки складала 500 грн.

Під час обшуків у гаражному кооперативі виявлено та вилучено близько 500 літрів рідини з характерним запахом спирту, стікери для маркування алкогольних напоїв, а також обладнання для виготовлення та пакування.

Зловмисникам загрожує штраф у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожу спецтехніку на Донеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область алкоголь контрафакт ДПСУ фото
Окупанти атакували північ Донеччини: є жертви та поранені
22 травня 2025, 16:10
На Донеччині затримали російського коригувальника, який готував координати для обстрілів Костянтинівки
22 травня 2025, 10:28
На Донеччині зіткнулися дві вантажівки: рятувальники деблокували постраждалого водія
21 травня 2025, 15:29
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Дніпрі суддя на смерть збив людину
23 травня 2025, 18:17
Звинувачував Україну в ударі по Охматдиту: в Києві за проросійську пропаганду засудили чоловіка
23 травня 2025, 17:57
Поліцейські допомогли жительці Одещини розшукати безвісти зниклу доньку
23 травня 2025, 17:49
У Києві чоловік змушував дітей торкатися його статевого органу
23 травня 2025, 17:38
Обмін 1000 на 1000: перші 390 українських воїнів повернулись додому - Зеленський
23 травня 2025, 17:27
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
23 травня 2025, 16:42
Півтора року грала роль переселенки: на Харківщині викрили жінку, яка обікрала державу
23 травня 2025, 16:35
Експерти встановлюють причину масштабної пожежі у Тернополі
23 травня 2025, 16:29
Ракетний удар по Одесі: загинула людина, ще восьмеро поранені
23 травня 2025, 16:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »