В Донецкой области пограничники разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

фото: ГПСУ

Военнослужащие Управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального управления вместе с сотрудниками Национальной полиции разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что в апреле этого года в одном из гаражных кооперативов города Славянск местная жительница организовала подпольный цех по незаконному изготовлению, хранению и реализации алкогольных напитков. Опасный товар под видом водки продавщица отпускала покупателям без марок акцизного налога в 5-литровых емкостях. Стоимость такой бутылки составляла 500 грн.

В ходе обысков в гаражном кооперативе обнаружено и изъято около 500 литров жидкости с характерным запахом спирта, стикеры для маркировки алкогольных напитков, а также оборудование для изготовления и упаковки.

Злоумышленникам грозит штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражескую спецтехнику в Донецкой области.