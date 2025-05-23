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23 мая 2025, 09:30

Оккупанты планируют снести в Мариуполе около 10 тысяч частных домов, – городской совет

23 мая 2025, 09:30
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фото: городской совет
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Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют снести около 10 тысяч частных домов. В частности, на одной из старейших улиц города – Торговой

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации, передает RegioNews.

"Наибольшее количество домов планируют снести в Левобережном и Центральном районах захваченного города... В частности, в планах снести большинство домов на одной из старейших исторических улиц Торговой. Вместо домов мариупольцев здесь планируется ипотечное строительство для россиян", – говорится в сообщении.

Оккупанты утверждают, что снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Однако вместо того, чтобы помочь людям восстановить их жилье, захватчики нашли более легкий путь – все разрушить.

По информации Мариупольского горсовета, во время российской блокады были повреждены более 38 тысяч частных домов, почти 6,5 тысяч – разрушены полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти конфисковывают тысячи квартир у владельцев жилья в захваченном Мариуполе, которые сбежали из города после начала полномасштабного вторжения.

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