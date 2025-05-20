Россияне ночью массированно ударили по промышленной зоне Краматорска
Ночью 20 мая российские военные нанесли массированный дроновый удар по промышленной зоне Краматорска Донецкой области
Об этом сообщил глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Захватчики запустили 9 ударных беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
"Устанавливаем окончательные последствия вражеского обстрела, работают все соответствующие службы", – отметил чиновник.
Напомним, 19 мая россияне обстреляли частный сектор Краматорска. Есть пострадавшие.
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