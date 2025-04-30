На Донеччині ЗСУ знищили дронами бронетехніку росіян
На Краматорському напрямку українські оборонці вдарили безпілотниками по російських загарбниках, коли ті намагалися евакуювати з поля бою бронемашину
Про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило в Телеграмі, оприлюднивши відео з бойовою роботою, передає RegioNews.
Як зазначається, ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами. В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою.
Нагадаємо, на Донеччині ДБР викрило злочинну групу, яка за 20 000 доларів незаконно переправляла чоловіків за кордон.
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