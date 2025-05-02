В Донецкой области изменили график комендантского часа
В Донецкой области изменили график комендантского часа
Об этом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
По его словам, в общинах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.
В то же время в общинах, расположенных на расстоянии менее десяти километров от фронта, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00. Такой график внедряется, в частности, для всех населённых пунктов Константиновской и Ильиновской общин Краматорского района.
Напомним, в Донецкой области десятки тысяч гражданских остаются в прифронтовой зоне.
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