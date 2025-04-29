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29 квітня 2025, 19:52

Росіяни активізувалися на Донеччині і проводять наступальні дії

29 квітня 2025, 19:52
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фото: ілюстративне
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У південній частині Торецька російські окупанти проводять наступальні дії у напрямку населеного пункту Суха Балка

Про це у телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його ловами, ворог намагається розвивати успіх, наступаючи у напрямку населеного пункту Суха Балка.

"Росіяни шукають, де є можливість здійснити в тому числі вогневий вплив на позиції Сил оборони. Там вони діють активніше", - розповів Запорожець.

Водночас, за словами речника, лобові штурми відбуваються саме у Торецьку, а флангові атаки на сьогодні більше зосереджені у північній частині міста. Зокрема, у напрямку населених пунктів Диліївка та Дачне.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 28 квітня на Донеччині загинули п'ятеро мирних мешканців.

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