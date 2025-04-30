На Донеччині РФ захопила ще одне селище, – DeepState

фото: deepstatemap.live

Про повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Окрім того, зазначається про просування росіян поблизу ще кількох населених пунктів у Донецькій області.

"Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку", – йдеться у повідомленні.

Довідка: Суха Балка – селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області. Населення становить 649 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі розповіли, скільки областей України вони хочуть отримати для завершення війни.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від тимчасово окупованого росіянами Криму.