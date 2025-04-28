Россияне атаковали Краматорск дронами "Герань-2"
Ночью 28 апреля российские войска с использованием трех дронов "Герань-2" ударили по Краматорску Донецкой области
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Под вражеским ударом оказался частный сектор и промышленные объекты. По предварительной информации, повреждены 4 частных дома, учебные заведения и культуры, складские помещения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате вражеской атаки погибли трое гражданских.
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