Росіяни пошкодили газопроводи на Донеччині

фото: Донецькоблгаз

У Донецькій області після серії нічних ворожих обстрілів по Костянтинівці на газопроводах виявлено понад 30 отворів та декілька розривів

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомило акціонерне товариство "Донецькоблгаз".

Зазначається, що цієї ночі рф завдала серії ударів по місту, пошкодивши систему газопостачання. З опівночі та до 4 години ранку аварійна бригада безперервно працювала над локалізацією аварійних ситуацій.

"Попередньо на газопроводах виявлено понад три десятки отворів та декілька гільйотинних розривів. Фахівці Костянтинівського УГГ цієї доби вже працювали над усуненням пошкоджень та відновленням системи газопостачання. Дякую колегам за невтомну працю!", — повідомив голова правління АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" Вадим Батій.

Нагадаємо, росіяни вбили одного і поранили ще сімох жителів Донеччини.