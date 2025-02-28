11:35  28 лютого
Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною
13:40  28 лютого
На кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
04:15  28 лютого
Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 15:32

Наказав атакувати українських військових хімічною зброєю: російському комбригу оголошено підозру

28 лютого 2025, 15:32
Читайте также на русском языке
фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного російського військового, який причетний до масового застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу країни-агресора.

20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині.

За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне.

Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, рашисти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкробі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

За даними Офісу Генерального прокурора, з 24 лютого 2022 року отримано інформацію про понад 6,5 тис випадків застосування хімічних речовин ЗС РФ проти Сил оборони України.

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та заочно повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу збройних сил РФ, які у лютому 2022 році наказали атакувати Харків.

хімічна зброя росіяни війна Донецька область російський комбриг
Влада закликала евакуюватися жителів ще одного міста на Донеччині
28 лютого 2025, 15:17
Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині: що відомо
28 лютого 2025, 14:56
Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох людей та двох поранили
28 лютого 2025, 14:43
Всі новини »
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
В Україні хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через кордон
28 лютого 2025, 15:59
На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів
28 лютого 2025, 15:55
Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ упродовж останньої доби
28 лютого 2025, 15:46
Відправляли в посилках з одягом і ліками: у Хмельницькому викрили наркотрафік до виправної колонії
28 лютого 2025, 15:33
Влада закликала евакуюватися жителів ще одного міста на Донеччині
28 лютого 2025, 15:17
На Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад $200 тисяч
28 лютого 2025, 15:10
Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині: що відомо
28 лютого 2025, 14:56
Ув'язнення загрожує охоронцю з Харкова, який виявився агентом РФ
28 лютого 2025, 14:45
В Одесі затримали "поліцейського", який вживав алкоголь у громадському транспорті
28 лютого 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »