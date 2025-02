Наказав атакувати українських військових хімічною зброєю: російському комбригу оголошено підозру

фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного російського військового, який причетний до масового застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews. Зазначається, що йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу країни-агресора. 20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині. За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, рашисти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкробі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб). За даними Офісу Генерального прокурора, з 24 лютого 2022 року отримано інформацію про понад 6,5 тис випадків застосування хімічних речовин ЗС РФ проти Сил оборони України. Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та заочно повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу збройних сил РФ, які у лютому 2022 році наказали атакувати Харків.

