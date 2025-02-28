Росіяни поранили трьох людей у Дніпропетровській області

фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

На Дніпропетровщині армія РФ поранила трьох людей у двох районах

Як передає RegioNews, про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

Поранень зазнали чоловіки віком 48 і 35 років, а також 84-річна жінка.

"На Синельниківщині російська армія поранила двох людей – чоловіків 48 і 35 років. Лікуватися вони будуть амбулаторно… На Нікопольщині також є потерпіла. Це жінка 84 років. Їй надали допомогу на місці. Оговтуватися буде вдома", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дня росіяни атакували Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку громади.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині: пошкоджене підприємство.