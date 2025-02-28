Так слона продати важко. Російська влада голосом Пєскова заявила, що подивована Трампом, який сказав, що готовий допомогти Україні звільненити частину українських територій

Так слона продати важко. Російська влада голосом Пєскова заявила, що подивована Трампом, який сказав, що готовий допомогти Україні звільненити частину українських територій

фото: з відкритих джерел

Не виключаю, що зі сторони БД – це теж була "фігура мови", яка більше схожа на запущений в Кремль камінь, раз вони не хочуть домовлятися десь посередині.

"Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – заявив Песков.

Ох, ступили росіяни на тонкий лід. Бо суперечити Трампу – собі може виявитися дорожче.

Тактика Білого Дому зрозуміла. Батіг і пряник. Пряники вже, скоріш за все були. Починається дресирування батогом.

Білий Дім ще на рік продовжив санкціі проти Росіі. Що, втім, не відміняє варіанту, що це рішення можна скасувати кожного дня.

А ще – жодних коментарів від росіян після шестигодинних стамбульських перемовин з американцями. Це симптоматично. Значить, поїхали щось думати. І значить, що спільного знаменника до цього часу жодна зі сторін не бачить.

Ну, і на завершення дня Трамп забув, що якось там обзивав Зеленського. Це – про тактику ведення перемовин. І про те, що не треба бігти поперед батька в пекло з криками "нас остаточно злили".

Поки ми живі, є шанси вистояти.