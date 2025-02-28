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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
28 лютого 2025, 08:37

Тактика Білого дому: пряники скінчилися, час батога

28 лютого 2025, 08:37
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Так слона продати важко. Російська влада голосом Пєскова заявила, що подивована Трампом, який сказав, що готовий допомогти Україні звільненити частину українських територій
фото: з відкритих джерел
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Не виключаю, що зі сторони БД – це теж була "фігура мови", яка більше схожа на запущений в Кремль камінь, раз вони не хочуть домовлятися десь посередині.

"Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – заявив Песков.

Ох, ступили росіяни на тонкий лід. Бо суперечити Трампу – собі може виявитися дорожче.

Тактика Білого Дому зрозуміла. Батіг і пряник. Пряники вже, скоріш за все були. Починається дресирування батогом.

Білий Дім ще на рік продовжив санкціі проти Росіі. Що, втім, не відміняє варіанту, що це рішення можна скасувати кожного дня.

А ще – жодних коментарів від росіян після шестигодинних стамбульських перемовин з американцями. Це симптоматично. Значить, поїхали щось думати. І значить, що спільного знаменника до цього часу жодна зі сторін не бачить.

Ну, і на завершення дня Трамп забув, що якось там обзивав Зеленського. Це – про тактику ведення перемовин. І про те, що не треба бігти поперед батька в пекло з криками "нас остаточно злили".

Поки ми живі, є шанси вистояти.

Дональд Трамп Росія Україна США війна окупація
 
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