Тактика Білого дому: пряники скінчилися, час батога
Не виключаю, що зі сторони БД – це теж була "фігура мови", яка більше схожа на запущений в Кремль камінь, раз вони не хочуть домовлятися десь посередині.
"Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – заявив Песков.
Ох, ступили росіяни на тонкий лід. Бо суперечити Трампу – собі може виявитися дорожче.
Тактика Білого Дому зрозуміла. Батіг і пряник. Пряники вже, скоріш за все були. Починається дресирування батогом.
Білий Дім ще на рік продовжив санкціі проти Росіі. Що, втім, не відміняє варіанту, що це рішення можна скасувати кожного дня.
А ще – жодних коментарів від росіян після шестигодинних стамбульських перемовин з американцями. Це симптоматично. Значить, поїхали щось думати. І значить, що спільного знаменника до цього часу жодна зі сторін не бачить.
Ну, і на завершення дня Трамп забув, що якось там обзивав Зеленського. Це – про тактику ведення перемовин. І про те, що не треба бігти поперед батька в пекло з криками "нас остаточно злили".
Поки ми живі, є шанси вистояти.