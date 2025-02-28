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28 февраля 2025, 15:32

Приказал атаковать украинских военных химическим оружием: российскому комбригу объявлено подозрение

28 февраля 2025, 15:32
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фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine
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Служба безопасности задокументировала военные преступления еще одного российского военного, причастного к массовому применению запрещенного химического оружия против Сил обороны Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о полковнике Романе Шкробе – командире 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа страны-агрессора.

20 декабря 2023 года фигурант отдал приказ подчиненным на применение газовых гранат К-51 и РГ-Во против украинских защитников Донецкой области.

С помощью химоружия враг пытался прорвать оборону украинских войск во время непрерывных боев в районе поселка Спорное.

Используя гранаты с химическим зарядом, в частности слезоточивым газом, рашисты надеялись заставить украинских воинов покинуть оборонительные укрытия во время наступления штурмовых групп окупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шкроби о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По данным Офиса Генерального прокурора, с 24 февраля 2022 года получена информация о более чем 6,5 тыс. случаев применения химических веществ ВС РФ против Сил обороны Украины.

Напомним, правоохранители идентифицировали и заочно сообщили о подозрении экскомандующему и трем командирам войск западного военного округа вооруженных сил РФ, которые в феврале 2022 приказали атаковать Харьков.

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