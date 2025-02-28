Влада заявляє, що з 1 березня ціни на ліки в аптеках будуть знижені. Для цього ВР ухвалила закон №11493, підписано із українськими виробниками декларацію про зниження цін, прийнято рішення РНБО, де прописуються механізми зниження цін

Влада заявляє, що з 1 березня ціни на ліки в аптеках будуть знижені. Для цього ВР ухвалила закон №11493, підписано із українськими виробниками декларацію про зниження цін, прийнято рішення РНБО, де прописуються механізми зниження цін

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Розумію, чого хоче досягти влада. Дійсно зниження цін в аптеках важливе. Але є підозра, що методи для досягнення цієї мети вибрали не найкращі.

По-перше, потрібно враховувати, що в країні триває війна, є й об’єктивні чинники зростання вартості медпрепаратів. Такі, як коливання курсу валют, зростання цін на бензин, електроенергію, інфляція та інше.

По-друге, якщо раніше формувалася ринкова ціна на ліки, то тепер ми повертаємося до адміністративного регулювання. Вводяться обмеження на націнки, бюрократичні квоти на закупівлю ліків, додаткові перевірки аптек, референтні ціни, вимога відпускати в аптеках один дешевий препарат. Бачимо зовсім не ринкові методи до регулювання галузі.

Побачив звернення Американської торгівельної палати в Україні, "Асоціація виробників інноваційних ліків", "Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників", Європейської бізнес-асоціації та інших профільних об’єднань. Вони стверджують, що введення в дію закону №11493 не дасть помітного зниження цін на ліки. А навпаки призведе до дефіциту якісних ліків, хаосу із постачання медикаментів і навіть закриття аптек у невеликих населених пунктах.

Крім того, як зазначається у зверненні, наші західні партнери здивовані такими підходами, які створюють штучні проблеми у роботі західних виробників в Україні. На думку Американської торгівельної палати та Європейської бізнес асоціації зараз, коли йдуть перемовини про закінчення війни, недоречно погіршувати відносини із США та країнами ЄС.

Також у звернені йдеться про те, що учасники ринку сподіваються, що президент почує їх думку та накладе вето на закон №11493. Тоді зміни на фармринку будуть відкладені для додаткових консультацій.

Тим більше, що на деякі медпрепаратів і без закону №11493 знизяться з 1 березня. Українські виробники добровільно запропонували зменшити ціни на понад 200 медпрепаратів. Це рішення вже погоджено з МОЗ, є список ліків.

Ціни на ліки – соціально чуттєва. На мою думку, потрібно дослухатися до учасників ринку – виробників, імпортерів, дистриб’юторів, аптечних мереж. Вони сплачують мільярди гривень податків у бюджет воюючої країни. Держава точно зацікавлена в тому, щоб податки і надалі сплачували, а фармринок стабільно працював.

У цій ситуації важливо не панікувати. З 1 березня в будь-якому випадку ліки в аптеках будуть продаватися. Питання в тому, щоб учасники ринку та чиновники знайшли компромісні рішення. І, як що потрібно, повернути закон на доопрацювання до Верховної Ради.