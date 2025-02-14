Фото: Муса Магамедов

Стало відомо про смерть вчительки української мови з Донеччини. Її обличчя знайоме багатьом українцям з відомого муралу в Авдіївці

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає RegioNews.

13 лютого померла Заслужена вчителька України з української мови Марини Марченко, уродженка Авдіївки. Саме її портрет намалювали на багатоповерхівці в місті. Тоді, в 2016 році, на одному з будинків, зруйнованому обстрілом бойовиків, австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював її зображення.

Після початку повномасштабної війни Марина Марченко переїхала до Дніпра. У Дніпрі ж 13 лютого 2024 року вона померла. За словами Муси Магамедова, вона любила рідну Авдіївку та мріяла повернутися в своє місто. На жаль, ця мрія так і залишилась мрією.

"Ми часто спілкувалися. Вона ніколи не просила для себе, завжди думала про інших. Я знаю, як сильно вона любила своє місто, як мріяла знову пройтися його вулицями, почути дитячий сміх у школах, побачити рідні стіни не зруйнованими, а живими", - сказав депутат, і висловив співчуття рідним вчительки.

Зараз Авдіївка знаходиться під окупацією. Нещодавно журналісти ділилися свіжими кадрами міста. Більшість будинків зруйнована через постійні обстріли росіян. Через агресію РФ Авдіївка стала випаленою землею зі зруйнованими будинками.