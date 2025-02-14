13:26  14 лютого
Пресконференція Зеленського у Мюнхені: основні тези
16:35  14 лютого
Учасники бойових дій навчатимуть українців військовій підготовці
19:06  14 лютого
В Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 20:47

Померла вчителька української мови, портрет якої намалювали на будинку в Авдіївці

14 лютого 2025, 20:47
Читайте также на русском языке
Фото: Муса Магамедов
Читайте также
на русском языке

Стало відомо про смерть вчительки української мови з Донеччини. Її обличчя знайоме багатьом українцям з відомого муралу в Авдіївці

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає RegioNews.

13 лютого померла Заслужена вчителька України з української мови Марини Марченко, уродженка Авдіївки. Саме її портрет намалювали на багатоповерхівці в місті. Тоді, в 2016 році, на одному з будинків, зруйнованому обстрілом бойовиків, австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював її зображення.

Після початку повномасштабної війни Марина Марченко переїхала до Дніпра. У Дніпрі ж 13 лютого 2024 року вона померла. За словами Муси Магамедова, вона любила рідну Авдіївку та мріяла повернутися в своє місто. На жаль, ця мрія так і залишилась мрією.

"Ми часто спілкувалися. Вона ніколи не просила для себе, завжди думала про інших. Я знаю, як сильно вона любила своє місто, як мріяла знову пройтися його вулицями, почути дитячий сміх у школах, побачити рідні стіни не зруйнованими, а живими", - сказав депутат, і висловив співчуття рідним вчительки.

Зараз Авдіївка знаходиться під окупацією. Нещодавно журналісти ділилися свіжими кадрами міста. Більшість будинків зруйнована через постійні обстріли росіян. Через агресію РФ Авдіївка стала випаленою землею зі зруйнованими будинками.

Авдіївка вчитель
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Прикарпатті підлітки жорстоко знущались з кота і знімали це на відео
14 лютого 2025, 21:54
На Київщині 65-річна жінка скоїла смертельну ДТП
14 лютого 2025, 21:50
У Криму окупанти змусили студенток писати валентинки для російських військових
14 лютого 2025, 21:19
Свято культури та гастрономії: у Києві пройде Всеукраїнський Фестиваль "Місто Майстрів"
14 лютого 2025, 21:15
У США запропонували альтернативу вступу України до НАТО
14 лютого 2025, 21:08
У Київському зоопарку народився малюк гуанако
14 лютого 2025, 20:45
На Львівщині депутат міськради втік від поліції під час затримання
14 лютого 2025, 20:37
Путін збирається оголосили "про перемогу" - міністр оборони США
14 лютого 2025, 20:35
У Міндовкілля розповіли про радіаційний фон у Зоні відчуження після удару росіян по ЧАЕС
14 лютого 2025, 19:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »