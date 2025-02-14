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14 февраля 2025, 20:47

Умерла учительница украинского языка, портрет которого нарисовали на доме в Авдеевке

14 февраля 2025, 20:47
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Фото: Муса Магамедов
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Стало известно о смерти учительницы украинского языка из Донбасса. Ее лицо знакомо многим украинцам из известного мурала в Авдеевке.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает RegioNews.

13 февраля скончалась Заслуженная учительница Украины по украинскому языку Марины Марченко, уроженка Авдеевки. Именно ее портрет нарисовали на многоэтажке города. Тогда, в 2016 году, на одном из домов, разрушенном обстрелом боевиков, австралийский художник Гвидо Ван Хелтен изобразил ее.

После начала полномасштабной войны Марина Марченко переехала в Днепр. В Днепре же 13 февраля 2024 года она скончалась. По словам Мусы Магамедова, она любила родную Авдеевку и мечтала возвратиться в свой город. К сожалению, эта мечта так и осталась мечтой.

"Мы часто общались. Она никогда не просила для себя, всегда думала о других. Я знаю, как сильно она любила свой город, как мечтала снова пройтись по его улицам, услышать детский смех в школах, увидеть родные стены не разрушенными, а живыми", - сказал депутат, и выразил соболезнования родным учительницы.

Сейчас Авдеевка находится под оккупацией. Недавно журналисты делились свежими кадрами города. Большинство домов разрушено из-за постоянных обстрелов россиян. Из-за агрессии РФ Авдеевка стала выжженной землей с разрушенными домами.

Авдеевка учитель
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