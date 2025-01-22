Войска РФ сбросили на Константиновку 9 авиабомб: погиб мужчина, 5 гражданских ранены

фото: Донецкая областная прокуратура

В среду, 22 января, российские войска повторно аткували Константиновку в Донецкой области. Оккупанты сбросили на город много авиабомб. Есть жертва и раненые гражданские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, в течение 15 минут россияне нанесли по городу девять авиаударов. Предварительно враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате обстрела погиб 58-летний гражданин. Получили телесные повреждения 5 жителей возрастом 52, 62, 64, 76 и 91 год. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ранение туловища и конечностей", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждены многоэтажки и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети, а также газопровод.

Напомним, утром 22 января российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке Донецкой области. Пострадали женщина и мужчина. Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.