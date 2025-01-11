За добу ЗСУ знищили маже 1600 російських окупантів, – Генштаб
За останню добу, 10 січня, російська армія втратила на війні проти України 1570 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 28 артсистем та 74 БпЛА окупантів
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 10 січня сили оборони України відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області Росії. Це була спільна операція СБУ та ВМС ЗСУ – по ворожій цілі запустили безпілотники та крилату ракету "Нептун".
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