фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За последние сутки, 10 января, российская армия потеряла на войне против Украины 1570 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артсистем и 74 БпЛА оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 10 января силы обороны Украины отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области России. Это была совместная операция СБУ и ВМС ВСУ – по вражеской цели запустили беспилотники и крылатую ракету "Нептун".