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24 грудня 2024, 12:57

Росіяни вдарили дроном по АЗС на Дніпропетровщині: наслідки

24 грудня 2024, 12:57
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фото: ДСНС
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У вівторок, 24 грудня, російські війська атакували селище Покровське Нікопольського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Окупанти вдарили дроном-камікадзе по АЗС. Внаслідок удару зайнялися резервуари з паливом на площі 60 кв.метрів.

Рятувальники загасили пожежу. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.

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