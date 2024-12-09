РФ обстріляла 5 населених пунктів Донеччини: постраждала людина, є пошкодження інфраструктури

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У неділю, 8 грудня, російські окупаційні війська завдали 2 218 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення дістав мирний житель

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Лиман, Миколаївка, Покровськ, селище Щербинівка та село Олексіївка.

Російські загарбники пошкодили два цивільних об’єкти.

"У Щербинівці внаслідок атаки російського дрону травмовано цивільну особу", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що по Миколаївці росіяни вдарили з РСЗВ "Торнадо-С". Через атаку зафіксовані пошкодження на території об’єкта інфраструктури.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вранці 9 грудня окупаційні війська РФ обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув працівник станції Володимир Кіляров, ще двоє людей дістали поранення.