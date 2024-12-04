Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами: 4 людини загинули, 11 постраждали
У вівторок, 3 грудня, російські окупаційні війська завдали 3 093 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 11 мирних жителів — дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк і села Воскресенка, Дачне, Звірове, Котлине, Новоіверське.
Російські загарбники пошкодили 80 цивільних об’єктів, із них — 42 житловий будинок.
"По Покровську росія вдарила бомбою "УМПБ Д-30СН", артилерією та дронами – загинула жінка, поранено трьох мирних жителів, зокрема дівчинку 2024 року народження. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, заклад освіти, гараж, 6 автомобілів, газопровід", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що протягом 3 грудня:
- Окупанти обстріляли Костянтинівку двома авіабомбами "ФАБ-250" та артилерією — вбили цивільну особу, ще чотирьох поранили. Пошкоджено 22 багатоквартирних будинки, приватну оселю, 11 одиниць цивільного автотранспорту, заклад освіти, гаражі, критичну інфраструктуру.
- На Дружківку ворог скинув дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" — травмовано двох цивільних осіб, пошкоджені два підприємства, критична інфраструктура, цивільне авто.
- У Котлиному російський дрон атакував цивільний автомобіль — одна людина загинула та одна зазнала поранень.
- Одну людину росіяни вбили у Дачному. У Звіровому внаслідок влучання дрону поранено людину.
- У Новоіверському ударом дронів пошкоджено адмінбудівлю, у Воскресенці — два цивільних авто.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Покровська Донецької області вчора, 3 грудня, загинула жінка, поранена 3-місячна дитина.