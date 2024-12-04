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04 грудня 2024, 13:15

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами: 4 людини загинули, 11 постраждали

04 грудня 2024, 13:15
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фото: Нацполіція
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У вівторок, 3 грудня, російські окупаційні війська завдали 3 093 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 11 мирних жителів — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк і села Воскресенка, Дачне, Звірове, Котлине, Новоіверське.

Російські загарбники пошкодили 80 цивільних об’єктів, із них — 42 житловий будинок.

"По Покровську росія вдарила бомбою "УМПБ Д-30СН", артилерією та дронами – загинула жінка, поранено трьох мирних жителів, зокрема дівчинку 2024 року народження. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, заклад освіти, гараж, 6 автомобілів, газопровід", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом 3 грудня:

  • Окупанти обстріляли Костянтинівку двома авіабомбами "ФАБ-250" та артилерією — вбили цивільну особу, ще чотирьох поранили. Пошкоджено 22 багатоквартирних будинки, приватну оселю, 11 одиниць цивільного автотранспорту, заклад освіти, гаражі, критичну інфраструктуру.
  • На Дружківку ворог скинув дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" — травмовано двох цивільних осіб, пошкоджені два підприємства, критична інфраструктура, цивільне авто.
  • У Котлиному російський дрон атакував цивільний автомобіль — одна людина загинула та одна зазнала поранень.
  • Одну людину росіяни вбили у Дачному. У Звіровому внаслідок влучання дрону поранено людину.
  • У Новоіверському ударом дронів пошкоджено адмінбудівлю, у Воскресенці — два цивільних авто.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Покровська Донецької області вчора, 3 грудня, загинула жінка, поранена 3-місячна дитина.

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