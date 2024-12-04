Россияне ударили по Донетчине авиабомбами: 4 человека погибли, 11 пострадали
Во вторник, 3 декабря, российские оккупационные войска нанесли 3093 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще 11 мирных жителей — получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Дружковка, Константиновка, Покровск, Торецк, села Воскресенка, Дачное, Зверевое, Котлино, Новоиверское.
Российские захватчики повредили 80 гражданских объектов, из них 42 жилого дома.
"По Покровску россия ударила бомбой "УМПБ Д-30СН", артиллерией и дронами – погибла женщина, ранены трое мирных жителей, в том числе девочка 2024 года рождения. Разрушения получили 13 многоквартирных и 6 частных домов, учебное заведение, гараж, 6 автомобилей, газопровод , – говорится в сообщении.
Известно, что в течение 3 декабря:
- Оккупанты обстреляли Константиновку двумя авиабомбами "ФАБ-250" и артиллерией — убили гражданского, еще четырех ранили. Повреждены 22 многоквартирных дома, частный дом, 11 единиц гражданского автотранспорта, учебное заведение, гаражи, критическая инфраструктура.
- На Дружковку враг сбросил две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" — травмированы два гражданских лица, повреждены два предприятия, критическая инфраструктура, гражданское авто.
- В Котлином российский дрон атаковал гражданский автомобиль — один человек погиб и один получил ранения.
- Одного человека россияне убили в Дачном. В Зверевом в результате попадания дрона ранен человек.
- В Новоиверском ударом дронов повреждено админздание, в Воскресенке — два гражданских автомобиля.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в результате обстрела Покровска Донецкой области вчера, 3 декабря, погибла женщина, ранен 3-месячный ребенок.