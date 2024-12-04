На Вінниччині внаслідок дронової атаки росіян частково зруйнований житловий будинок

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

П’ятеро людей, які там проживали, не постраждали.

Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.





Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня російські війська знову атакували Чернігівщину. Дрон-камікадзе поцілив у подвір'я приватного будинку.