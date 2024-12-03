фото: СБУ

СБУ задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. Злоумышленница шпионила за локациями ВСУ и корректировала по ним авиаудары россиян

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигуранткой оказалась 51-летняя безработная из Константиновки, которую российская спецслужба завербовала летом этого года.

Агентша пыталась выявить и передать оккупантам локации укрепрайонов и артиллерийских позиций украинских войск, ведущих бои За Часов Яр.

В дальнейшем россияне планировали совершить воздушные атаки на эти подразделения ВСУ и таким образом создать условия для прорыва обороны города.

СБУ разоблачила вражеские планы и задержала российскую агентку по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению соответствующих подразделений Сил обороны.

Во время обыска у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с поличным.

Фигурантке объявили подозрение. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.