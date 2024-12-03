фото: ОВА

Во вторник, 3 декабря, российские военные нанесли удары по Покровской громаде Донецкой области

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Котлином в результате удара дроном погиб один человек, еще один ранен, поврежден автомобиль.

В Покровске повреждены 8 многоэтажек и два автомобиля. Информации о пострадавших в городе пока нет.

Напомним, ночью 3 декабря российские войска нанесли удар по Украине 28 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 22 БпЛА.