Возле Угледара оккупанты расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ, — Офис Генпрокурора

фото: Офис Генерального прокурора

В Донецкой области российские захватчики расстреляли безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Это произошло в начале месяца в районе Угледара

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что 2 октября российские войска штурмовали позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Угледар.

"В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", — говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, недавно россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.

Ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.