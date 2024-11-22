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22 ноября 2024, 17:40

Возле Угледара оккупанты расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ, — Офис Генпрокурора

22 ноября 2024, 17:40
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фото: Офис Генерального прокурора
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В Донецкой области российские захватчики расстреляли безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Это произошло в начале месяца в районе Угледара

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что 2 октября российские войска штурмовали позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Угледар.

"В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", — говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, недавно россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.

Ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.

Офис генпрокурора РФ война оккупанты Донецкая область расстрел казнь Угледар пленные ВСУ
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