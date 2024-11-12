17:45  12 листопада
Суд виніс вирок трьом чоловікам за вбивство військового в Києві
19:39  12 листопада
У Києві невідомі запустили феєрверк
17:21  12 листопада
У Києві працівник ТЦК вистрелив собі у голову, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2024, 12:45

Окупанти скинули на Донеччину 14 авіабомб: поранені цивільні, пошкоджені майже 100 будинків

12 листопада 2024, 12:45
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська завдали 3 254 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів, серед яких 16-річна дитина

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.

Окупанти атакували міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Лиман, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища Біленьке, Шевченко, а також села Крива Лука та Миколаївка.

Російські загарбники пошкодили 121 цивільний об’єкт, з них — 98 житлових будинків.

"На Краматорськ окупанти скинули три бомби "УМПБ Д-30СН" — поранили цивільну особу, пошкодили 30 приватних будинків і 9 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 11 листопада:

  • По Біленькому Краматорської громади РФ вдарила чотирма керованими бомбами "ФАБ-250" — поранений підліток 2008 року народження. Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, заклад освіти, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, магазин, п’ять цивільних авто.
  • Внаслідок артилерійського обстрілу Миколаївки травмовано людину, пошкоджено шість приватних будинків. Ще один поранений — у Часовому Яру.
  • По Костянтинівці ворог завдав авіаудару бомбою "УМПБД-30 СН" — пошкоджені 22 приватних оселі та лінія електропередач.
  • У Лимані ударом бомби "УМПБ Д-30СН" частково зруйновано багатоквартирний будинок.
  • П’ять бомб "УМПБД-30 СН" росіяни спрямували на Криву Луку – пошкодили вісім приватних будинків.
  • У Покровську ворожий дрон пошкодив торговельний павільйон. У Кураховому через російський обстріл пошкоджена гребля водосховища.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через російську ракетну атаку 11 листопада загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько.

війна обстріли Донецька область постраждалі авіаудар руйнування авіабомба
РФ обстріляла селище на Донеччині: поранений 16-річний хлопець
11 листопада 2024, 19:00
Одну з ТЕС на Донеччині розібрали на запчастини
11 листопада 2024, 16:47
Росіяни підірвали Курахівську греблю на Донеччині: що загрожує мешканцям двох областей
11 листопада 2024, 16:37
Всі новини »
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Українські бійці знищили БТР окупантів: відео
13 листопада 2024, 06:00
У Києві п'яний водій пошкодив шість припаркованих авто
13 листопада 2024, 05:10
У центрі Львова легковик протаранив електроопору: водій помер дорогою до лікарні
13 листопада 2024, 04:48
На Волині дитина потрапила до лікарні через котячі подряпини
13 листопада 2024, 04:19
Прикордонники вдарили FPV-дронами по російській піхоті поблизу Вовчанська
13 листопада 2024, 03:49
Частині українців скасують "чорнобильську" надбавку до пенсії
13 листопада 2024, 03:18
У Запоріжжі школярка потрапила в реанімацію через отруєння алкоголем
13 листопада 2024, 02:55
Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області Росії
13 листопада 2024, 02:10
У Києві накрили п'ять незаконних гральних закладів
13 листопада 2024, 01:54
На Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь
13 листопада 2024, 00:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »