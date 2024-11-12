Окупанти скинули на Донеччину 14 авіабомб: поранені цивільні, пошкоджені майже 100 будинків

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Минулої доби російські війська завдали 3 254 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів, серед яких 16-річна дитина

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.

Окупанти атакували міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Лиман, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища Біленьке, Шевченко, а також села Крива Лука та Миколаївка.

Російські загарбники пошкодили 121 цивільний об’єкт, з них — 98 житлових будинків.

"На Краматорськ окупанти скинули три бомби "УМПБ Д-30СН" — поранили цивільну особу, пошкодили 30 приватних будинків і 9 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 11 листопада:

По Біленькому Краматорської громади РФ вдарила чотирма керованими бомбами "ФАБ-250" — поранений підліток 2008 року народження. Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, заклад освіти, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, магазин, п’ять цивільних авто.

поранений підліток 2008 року народження. Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, заклад освіти, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, магазин, п’ять цивільних авто. Внаслідок артилерійського обстрілу Миколаївки травмовано людину, пошкоджено шість приватних будинків. Ще один поранений — у Часовому Яру.

По Костянтинівці ворог завдав авіаудару бомбою "УМПБД-30 СН" — пошкоджені 22 приватних оселі та лінія електропередач.

У Лимані ударом бомби "УМПБ Д-30СН" частково зруйновано багатоквартирний будинок.

П’ять бомб "УМПБД-30 СН" росіяни спрямували на Криву Луку – пошкодили вісім приватних будинків.

У Покровську ворожий дрон пошкодив торговельний павільйон. У Кураховому через російський обстріл пошкоджена гребля водосховища.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через російську ракетну атаку 11 листопада загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько.