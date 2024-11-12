Окупанти скинули на Донеччину 14 авіабомб: поранені цивільні, пошкоджені майже 100 будинків
Минулої доби російські війська завдали 3 254 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів, серед яких 16-річна дитина
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.
Окупанти атакували міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Лиман, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища Біленьке, Шевченко, а також села Крива Лука та Миколаївка.
Російські загарбники пошкодили 121 цивільний об’єкт, з них — 98 житлових будинків.
"На Краматорськ окупанти скинули три бомби "УМПБ Д-30СН" — поранили цивільну особу, пошкодили 30 приватних будинків і 9 автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Також протягом 11 листопада:
- По Біленькому Краматорської громади РФ вдарила чотирма керованими бомбами "ФАБ-250" — поранений підліток 2008 року народження. Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, заклад освіти, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, магазин, п’ять цивільних авто.
- Внаслідок артилерійського обстрілу Миколаївки травмовано людину, пошкоджено шість приватних будинків. Ще один поранений — у Часовому Яру.
- По Костянтинівці ворог завдав авіаудару бомбою "УМПБД-30 СН" — пошкоджені 22 приватних оселі та лінія електропередач.
- У Лимані ударом бомби "УМПБ Д-30СН" частково зруйновано багатоквартирний будинок.
- П’ять бомб "УМПБД-30 СН" росіяни спрямували на Криву Луку – пошкодили вісім приватних будинків.
- У Покровську ворожий дрон пошкодив торговельний павільйон. У Кураховому через російський обстріл пошкоджена гребля водосховища.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через російську ракетну атаку 11 листопада загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько.