Окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранених

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Росіяни сьогодні, 8 жовтня, ввечері завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині. Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За словами керівника ОВА, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Ворожі боєприпаси поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю.

Також відомо, що внаслідок атаки пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили вдень, 8 жовтня, у Харкові загинули щонайменше двоє людей.