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Російські окупаційні війська у вівторок, 13 серпня, вчергове завдали удару по Донеччині. Під вогнем ворожої артилерії опинилося селище Щербинівка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили виданню, що ворог накрив вогнем приватний сектор населеного пункту. Внаслідок цієї атаки постраждали 72-річна жінка та її онук, якому 16 років.

Жінка отримала множинні осколкові поранення та переломи ніг, а підліток отримав поранення руки. Їх обох госпіталізували.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.