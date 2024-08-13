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13 серпня 2024, 20:30

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік

13 серпня 2024, 20:30
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фото: Сергій Лисак/Telegram
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Російські війська продовжують тероризувати обстрілами Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу, який ворог здійснив увечері, 13 серпня, загинув 33-річний місцевий чоловік

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні протягом дня російські окупанти били по Нікопольщині "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під вогнем ворога опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громада.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 33-річний чоловік. Його доставили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати життя чоловіка. У нього було важке поранення грудної клітки.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, пошкоджені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда.

Також Лисак повідомив, що обстрілами пошкоджено транспортне і приватне підприємства. Через атаку виникла пожежа на одному з підприємств, а також горіла приватна оселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники 13 серпня атакували Суми ракетами та ударними дронами. Окупанти цілили по об'єктам інфраструктури. Через атаку постраждала людина.

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