На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік

фото: Сергій Лисак/Telegram

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні протягом дня російські окупанти били по Нікопольщині "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під вогнем ворога опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громада.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 33-річний чоловік. Його доставили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати життя чоловіка. У нього було важке поранення грудної клітки.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, пошкоджені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда.

Також Лисак повідомив, що обстрілами пошкоджено транспортне і приватне підприємства. Через атаку виникла пожежа на одному з підприємств, а також горіла приватна оселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники 13 серпня атакували Суми ракетами та ударними дронами. Окупанти цілили по об'єктам інфраструктури. Через атаку постраждала людина.