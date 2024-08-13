На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
Російські війська продовжують тероризувати обстрілами Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу, який ворог здійснив увечері, 13 серпня, загинув 33-річний місцевий чоловік
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, сьогодні протягом дня російські окупанти били по Нікопольщині "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Під вогнем ворога опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громада.
Внаслідок обстрілу отримав поранення 33-річний чоловік. Його доставили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати життя чоловіка. У нього було важке поранення грудної клітки.
У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, пошкоджені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда.
Також Лисак повідомив, що обстрілами пошкоджено транспортне і приватне підприємства. Через атаку виникла пожежа на одному з підприємств, а також горіла приватна оселя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники 13 серпня атакували Суми ракетами та ударними дронами. Окупанти цілили по об'єктам інфраструктури. Через атаку постраждала людина.