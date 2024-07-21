Пошкоджено десятки будівель, є поранені — Донецька ОВА показала наслідки нових обстрілів

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Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. Ворог вдарив по Кураховому, під вогнем опинився приватний сектор і територія агропідприємства, у Вовченцях — обстріляли промзону. У місті Селидове внаслідок обстрілів поранена людина, пошкоджено підприємство і авто. У Покровській громаді пошкоджені 30 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, нежитлове приміщення і 17 автівок.

Краматорський район. Внаслідок обстрілу Лимана отримала поранення людина, пошкоджені адмінбудівля, 2 підприємства та інфраструктурний об'єкт. Також є поранений у Ямполі. Там зруйновано 3 будинки, 2 господарчі споруди і гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 8 об'єктів: 4 в Олександро-Калиновому і 4 в Зорі. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

Бахмутський район. Дві людини отримали поранення у Часовоярській громаді. Також тут пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. Ще двоє поранених є у Торецьку, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт.

Загалом протягом доби 20 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вранці, 21 липня, вчергове завдали ударів по Харківщині. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.