Росіяни атакували Україну 16 "Шахедами" і чотирма ракетами: ППО збила 13 дронів
Вночі 20 липня сили ППО збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та один БПЛА невстановленого типу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
"У ніч на 20 липня 2024 року противник завдав удару 3-ма балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" (Воронезька область (рф), однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (Курська область (рф) та застосував один БпЛА невстановленого типу", – йдеться у повідомленні.
Росіяни атакували Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.
В результаті протиповітряного бою були збиті 13 повітряних цілей:
- 12 ударних БпЛА типу Shahed;
- 1 БпЛА невстановленого типу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" засоби протиповітряної оборони знищили понад 2100 ворожих цілей.