Удар по Миколаєву: кількість загиблих та постраждалих зросла

фото: поліція

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву 19 липня зросла до чотирьох

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкєвич, передає RegioNews.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік", – йдеться у повідомленні.

Також жертвами ракетної атаки стали 13-річний хлопчик і дві жінки 53 та 63 років.

Сєнкєвич додав, що комунальні служби ліквідують наслідки вчорашнього прильоту по житловому сектору у Миколаєві. Жителям видають необхідні матеріали, аби вони могли закрити вибиті вікна та двері.

Попередньо, внаслідок атаки пошкоджені 19 житлових будинків та дитячий садок.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, отримали поранення 24 людини, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надали девʼятьом дорослим та двом дітям. Наразі в медичних закладах перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

Нагадаємо, вибух у Миколаєві 19 липня прогримів після 17 години. Росіяни влучили по житловому району.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото з місця влучання.