Сегодня оккупанты на Донбассе били из запрещенного оружия и запускали российский дрон

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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернюю сводку штаба ООС.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Неподалеку Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщалось, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов.