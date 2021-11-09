СБУ заблокировала фейковые начисления соцвыплат жителям ОРДЛО

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Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе на умерших лиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал сделку житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Мужчина подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Противоправная схема действовала более года. Организаторы "схемы" успели нанести государству миллионный ущерб.

Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители разоблачили должностных лиц Управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госрайадминистрации на хищении 5 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат.