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Доба в ООС: бойовики двічі застосували заборонені озброєння
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31 жовтня 2021, 08:06 69

Доба в ООС: бойовики двічі застосували заборонені озброєння

31 жовтня 2021, 08:06 69
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, біля Гранітного окупанти застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм. Такі ж міномети були застосовані по позиціям бійців ООС поблизу Катеринівки.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве бойовики задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь поблизу Луганського та Світлодарська. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 29 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Трьох бійців ООС було поранено.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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