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26 жовтня 2021, 18:22 8

В українській делегації в ТКГ спростували інформацію, що Льовочкін головуватиме замість Кравчука

26 жовтня 2021, 18:22 8
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Фото з відкритих джерел
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Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков спростував інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, що чинного главу української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука замінить народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін

Про це повідомив Резніков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

За його словами, це все "безглузді чутки".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці й досі не повернувся до роботи. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у ТКГ його може замінити Сергій Льовочкін.

ТКГ Олексій Резніков

 
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