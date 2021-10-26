09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  26 жовтня
В Україні поширюється нова мутація "Дельти": в РНБО назвали міста
08:06  26 жовтня
Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2021, 08:06 2

Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС

26 жовтня 2021, 08:06 2
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, біля Кам'янки бойовики обстріляли позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Нагадаємо, 24 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram