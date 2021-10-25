Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": стріляли із заборонених озброєнь

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Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь у бік Кам'янки з мінометів 120 калібру. З гранатометів різних систем окупанти вели вогонь неподалік Світлодарська, Травневого та Новоселівки Другої.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.