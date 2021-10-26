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Сутки на Донбассе: из-за действий боевиков ранены двое бойцов ООС
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26 октября 2021, 08:06 15

Сутки на Донбассе: из-за действий боевиков ранены двое бойцов ООС

26 октября 2021, 08:06 15
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, возле Каменки боевики обстреляли позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, 24 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушение режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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