На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, в напрямку Кримського та Новозванівки бойовики здійснювали обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Талаківки та Луганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 16 жовтня російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші".
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