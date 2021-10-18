На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в напрямку Кримського та Новозванівки бойовики здійснювали обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Талаківки та Луганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 жовтня російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші".