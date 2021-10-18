18:21  17 жовтня
Впав зі сходів: у столиці на дачі знайшли мертвим дипломата
13:17  17 жовтня
Україна може отримати велику кількість вакцин від грипу, - Ляшко
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 08:09 9

На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів

18 жовтня 2021, 08:09 9
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в напрямку Кримського та Новозванівки бойовики здійснювали обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Талаківки та Луганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 жовтня російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші".

Донбас війна ООС військова техніка обстріл

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram