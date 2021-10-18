На Донбассе за сутки зафиксировали четыре нарушения, боевики били из гранатометов
За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, в направлении Крымского и Новозвановки боевики осуществляли обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Талаковки и Луганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 16 октября российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины".
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